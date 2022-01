Un uomo armato di coltello e pistola è stato intercettato a San Giovanni a Teduccio, in viale 2 giugno, da una pattuglia delle forze dell'ordine che gli ha intimato l'alt. L'uomo non si fermato, ma ha impugnato l'arma. Parte un colpo e l'uomo resta ferito non gravemente. Trasportato all'ospedle Loreto Mare ha aggredito un infermiere colpendolo con un pugno.