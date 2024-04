NAPOLI. La vicesindaco Laura Lieto parteciperà domani, in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’intera Amministrazione comunale, ai funerali di Vincenzo Garzillo che si terranno nella chiesa di Santa Maria della Salute, in via Salvo D’Acquisto. In segno di cordoglio per la tragica fine del 68enne di Napoli - rimasto vittima insieme ad altre sei persone dell’incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Suviana - sarà presente anche il gonfalone del Comune listato a lutto ed il picchetto d’onore.