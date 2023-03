NAPOLI. «Adl accetta un consiglio: smetti con la droga tu e tuo figlio». È quanto si legge uno striscione apparso nella notte a corso Vittorio Emanuele a Napoli e firmato “Curva A". Lo striscione sarebbe una risposta alle dure dichiarazioni del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri in conferenza stampa. «Il tifo deve essere assolutamente sano, perché allo stadio ci vanno famiglie, bambini, adolescenti ai quali non bisogna assolutamente far fare un giro di cocaina, far fumare marijuana, né far vedere un’arma o di far vedere che in fondo “il Napoli siamo noi”, perché questo è il leitmotiv di 300-400 persone. - ha tuonato il presidente - Probabilmente erano fuori come cani sciolti appresso alle forze dell’ordine e con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi».