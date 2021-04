Una tragica notizia ha travolto la comunità di Bellizzi e la squadra di Montecorvino Rovella ieri sera.

Il giovane calciatore Vittorio Mercadante è venuto, purtroppo, a mancare dopo esser stato colpito da un malore improvviso.

Il ragazzo aveva appena 23 anni.

A dare la drammatica notizia è stata la stessa società dell'Asd Montecorvino Rovella Calcio, profondamente sconvolta, si trova costretta a comunicare che è scomparso il calciatore Vittorio Mercadante.

Ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori.

La società, ancora sotto shock, nelle figure dei Presidenti Angelo Cavallo, Mario Manzo e Stefano Delli Bovi, esprime il proprio cordoglio alla famiglia del giovane Vittorio.

«Sarai sempre in campo con noi" scrivono dalla sua squadra. Il calcio e lo sport le sue grandi passioni, il ragazzo era molto conosciuto». Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando.

Il cordoglio del sindaco Volpe

Tra i tanti messaggi anche quello del sindaco Mimmo Volpe, primo cittadino della sua città d'origine, Bellizzi:

«Ti avvolge tanta tristrezza e amarezza. No. Non si può volare via a soli 23 anni. La tua giovane età non ti ha privato di farti volere bene ed apprezzare per la tua immensa disponibilità.

Un abbraccio forte ai suoi cari, ai suoi fratelli, alla Mamma e al Papà.

La nostra comunità si stringe intorno al vostro inconsolabile dolore. Ciao Vittorio. Che la terra ti sia lieve».

Tanto dolore ed incredulità per una giovane vita spezzata troppo presto.

La sua più grande passione era il calcio

In queste ore, appresa la terribile notizia, sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno girando sui social.

Questo il ricordo della squadra di calcio in cui Vittorio giocava.

Altra tragedia in Campania: Angelo Nocerino muore a soli 21 anni

Un lutto terribile che ha spezzato per sempre la vita di un giovanissimo.

E’ morto Angelo Nocerino, studente dell’Università Suor Orsola Benincasa, a soli 21 anni, stroncato da un infarto fulminante.

L’addio del Suor Orsola Benincasa ad Angelo

A riportare la notizia è Corriere Ce.

L’ateneo in sua memoria ha osservato tre minuti di silenzio negli uffici, nelle aule e nelle case degli studenti impegnati oggi con la Didattica a Distanza.

La dipartita del giovane Angelo ha sconvolto tutta la città di Portici, in provincia di Napoli, in cui il ragazzo resiedeva.

“È CON IMMENSO DOLORE CHE L’ATENEO SUOR ORSOLA BENINCASA PARTECIPA CON LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA E LA CITTADINANZA ALLA SCOMPARSA DEL GIOVANISSIMO STUDENTE ANGELO VENUTO A MANCARE ALL’AFFETTO DEI SUOI CARI E ALLA STIMA DI DOCENTI E COLLEGHI CON I QUALI FREQUENTAVA I CORSI DEL PRIMO ANNO DI ECONOMIA AZIENDALE”.

Tanti i messaggi che in queste ore compaiono sulla bacheca social per lui: “DI TE PORTERÒ CON ME, LA TUA FORZA DI ESORCIZZARE IL MALE E DI SORRIDERE NONOSTANTE CI STESSE PIOVENDO IN TESTA”.