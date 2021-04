Stroncato da un infarto fulminante, Enrico muore a 38 anni: quartiere sotto choc

Lacrime e sgomento a Napoli per l'improvvisa scomparsa di Enrico.

La vittima Enrico Guazzo, 38 anni, stroncato improvvisamente da un arresto cardiaco.

L'intero quartiero del Rione Sanità è in lutto. Enrico lascia la moglie Giusy.

I funerali si svolgeranno domani nel primo pomeriggio, alle ore 15, presso la chiesa San Vincenzo, alla Sanità

38enne stroncato da un infarto

Enrico è venuto a mancare nelle scorse ore. La notizia della sua morte si è subito diffusa subito nel quartiere e attraverso i social.

Tantissimi i messaggi di condoglianze apparsi su Facebook.

Tra questi, c’è anche la dedica degli amministratori del gruppo “Abitanti del Rione Sanità”:

«Il Rione Sanità piange l’ennesimo figlio del quartiere. Oggi è venuto a mancare molto giovane nostro fratello Enrico. Le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia Guazzo per il caro figlio»

Altra tragedia in Campania, 40enne ritrovato in casa privo di vita

E' stato trovato ieri pomeriggio privo di vita Trarik Cayvarli.

Aveva 40 anni e il suo corpo è stato trovato all’interno della sua abitazione nel casertano.

Il 40enne viveva da diversi anni in zona, turco di origine tedesca, precisamente di Braunschweig e aveva sposato Rosa, originaria di San Felice a Cancello, con la quale aveva deciso di stabilirsi proprio a San Felice.

Era diventato padre per la seconda volta da pochi giorni e proprio per questo era solo in casa.

La moglie, infatti, reduce dalla gravidanza stava dalla madre per essere assistita.

Faceva piccoli lavori e non si tirava mai indietro, aveva lavorato anche nel settore dell’abbigliamento.

L’ultimo contatto nella serata di venerdì, poi ore di buio che hanno indotto il cognato ad andare a vedere cosa stesse facendo.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, il che fa supporre che Tarik sia morto per cause naturali, probabilmente stroncato da un infarto o un aneurisma.

Sarà adesso il medico legale a effettuare l’esame autoptico sul corpo del 40enne per ricostruire le eventuali cause del decesso.

Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo della tragedia.

Indagano i carabinieri.