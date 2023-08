CAIVANO. È un agghiacciante quadro di diffuso degrado morale, ignoranza relazionale basata su una cultura omertosa e camorristica quello che emerge intorno alla vicenda degli stupri di gruppo che da mesi subivano due bimbe di 10 e 12 anni. Le due cuginette del Parco Verde di Caivano sono state per questo allontanate dalle loro famiglie e dall’ambiente in cui sono state ggetto di percosse e minacce per indurle a tacere su quanto stava accadendo.