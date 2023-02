NAPOLI. Tra il 2015 e il 2020 le scuole del Sud hanno perso 250mila alunni, il Centro-Nord “solo’’ 75mila. Nel Mezzogiorno circa 650mila studenti delle scuole primarie statali oggi non beneficiano del servizio mensa per una percentuale pari al 79 per cento, a fronte del 18 di chi vi accede. Nella sola Campania se ne contano 200mila e cioè l’87 per cento, in Sicilia l’88, in Calabria l’80, in Puglia del 65. Nelle regioni del Centro e del Nord chi non mangia in mensa è il 48 per cento.