NAPOLI. Doppio colpo a Napoli con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 31 agostO sono stati centrati due "5", ciascuno da 9.745,66 euro. Il primo è stato realizzato nella totoricevitoria in corso Sirena 75, mentre la seconda giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria in vico d'Afflitto 35. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 75,3 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di giovedì. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il "6" manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.