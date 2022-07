Una tangenziale più "smart" e "green", un'infrastruttura moderna, tecnologica ed efficiente. Questo l'obiettivo del piano di potenziamento del tracciato della Tangenziale di Napoli, presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, dall'ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi e dall'ad di Tangenziale, Luigi Massa, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Si tratta di interventi di potenziamento per ridare una nuova vita all'infrastruttura - ha spiegato Massa - sono interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche relative ai viadotti, che sulla Tangenziale sono opere importanti, abbiamo opere che hanno luce che vanno dai 12 ai 90 metri lineari, e sono previsti interventi di adeguamento delle gallerie, sia da un punto di vista strutturale che di natura tecnologica di adeguamento alle più moderne tecnologie anti incendio».

I lavori, la cui conclusione è prevista «in 3-4 anni» ha spiegato Massa, non incideranno sull'utenza se non in misura minima: «Sui viadotti lavoreremo prevalentemente fuori sede, operando prevalentemente da sotto. Per quanto riguarda le gallerie, dove non è possibile evidentemente lavorare in assenza di traffico, lavoreremo prevalentemente in orario notturno. Realizzeremo una galleria per volta e le chiusure saranno previste dalle 22 alle 6, prevedendo dei percorsi alternativi per ogni circostanza. Lavoreremo inizialmente una galleria alla volta cercando di dare il meno fastidio possibile all'utenza».

Inoltre «è previsto anche un piano di innovazione tecnologica dell'infrastruttura, volta a rendere sempre più smart la Tangenziale, con dei sensori che possono far comunicare l'utente direttamente con l'infrastruttura e una serie di interventi tendenti molto al green, per rendere la Tangenziale sempre più autonomamente ed energeticamente indipendente. Realizzeremo una serie di pannelli solari su tutte le nostre strutture e con l'energia in surplus che sarà prodotta stiamo avviando la sperimentazione anche per la produzione dell'idrogeno per l'autotrasporto».