NAPOLI. Dieci giorni di pedaggio gratuito a partire da oggi. È quanto deciso dal Consiglio di amministrazione di Tangenziale di Napoli spa che oggi ratificherà la decisione che è tesa anche a favorire la circolazione per i cittadini soprattutto in vista del Ponte di Ognissanti. Il tutto per recepire una sorta di “raccomandazione” arrivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.