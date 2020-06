ACERRA. Il Tar Campania (seconda Sezione) ha respinto il ricorso presentato dalla società Pellini Srl contro l’Ordinanza comunale n.58 del novembre 2015 che acquisiva a patrimonio dell’Ente le opere abusive e un’area pertinenziale in seguito all’inottemperanza di un’altra ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi emanata sempre dal Comune di Acerra.

La Società Pellini Srl, proprietaria del sito di stoccaggio di rifiuti in contrada Lenza-Schiavone utilizzato dall’Amministrazione comunale del 2001 e 2002, aveva fatto ricorso impugnando l’Ordinanza n.58 emessa dall'amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Lettieri nel 2015 che, in seguito al mancato abbattimento disposto dal Comune di Acerra delle opere abusive, acquisiva a patrimonio comunale i manufatti che consistono in una massicciata in cemento armato, un prefabbricato e una vasca per lo scarico la raccolta e la regimentazione delle acque di percolato, oltre a un’ulteriore area pertinenziale.

La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti stoccati si realizzarono solo nel 2017 al termine di un lungo iter processuale iniziato sin dal primo insediamento nel 2012 con il coinvolgimento di tutti gli Enti preposti ad un tavolo tecnico, chiedendo il rispetto dell’accordo operativo sottoscritto nel 2009 e l’impegno finanziario dell’Unita Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.