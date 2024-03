«Ora abbiamo fatto una sperimentazione cambiando le turnazioni e quindi organizzando in maniera diversa la presenza dei taxi nella città., Quindi per valutare anche in che modo questo cambiamento dei turni incide sull'erogazione del servizio, perché il numero dei taxi a Napoli non è basso in realtà, rispetto alla domanda che c'è». È quanto detto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla segnalazione ai Comuni da parte dell'Antitrust sulle licenze dei taxi. «Quindi è molto importante che ci sia questo lavoro e che poi dopo valuteremo se ci saranno ancora dei disagi che si possa anche eventualmente pensare di aumentare le licenze. Ma in questo momento le analisi che noi facciamo non ci dicono che ci vuole l'aumento di licenze», ha concluso Manfredi.