La Regione Campania dopo aver tagliato fondi al San Carlo replica con il Mercadante, il teatro stabile di Napoli. Un’altra istituzione culturale della città. Due milioni di euro in meno che faranno saltare la rassegna “Pompeii Theatrum Mundi”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ci sta e non le manda a dire: «Mi auguro che da parte della Regione ci sia un ripensamento e che possa contribuire ulteriormente sul Mercadante. Evidentemente si considera più importante finanziare altre istituzioni, ma dovete fare questa domanda al presidente della Regione».