NAPOLI. Non si è svolta l'udienza di convalida per i tre esponenti dei centri sociali fermati questa notte nel corso di tafferugli con la polizia, in piazza Bellini, a Napoli. Il pm Maria Teresa Orlando sta valutando l'ipotesi di svolgimento dell'udienza di convalida, che potrebbe tenersi mrcoled, oppure di un giudizio immediato che potrebbe svolgersi già domani mattina. I fermati sono assistiti dall'avvocato Annalisa Senese.