TORRE ANNUNZIATA. La peggio l'ha avuta uno degli impiegati postali che ha avuto un malore al termine di una movimentata mattinata, con una la banda di ladri entrati da un buco praticato nel muro dei locali delle Poste a Torre Annunziata.

Gli impiegati dell'Ufficio Postale di Torre Annunziata Centrale di viale Manfredi se li sono trovati dinanzi. All'apertura della sede erano ad attenderli all'interno tre rapinatori che erano entrati nell'Ufficio attraverso un buco praticato nel muro. I malviventi hanno dovuto però abbandonare i loro malsani propositi e non avrebbero portato via nulla in quanto la cassaforte era temporizzata per l'apertura..

Sul posto polizia e carabinieri per le prime indagini. Un'ambulanza è dovuta poi intervenire per soccorrere uno degli impiegati postali colto da malore.