Tentata rapina all'ufficio postale di Mugnano, in via San Lorenzo 1. Secondo quanto rende noto Poste Italiane, l'allarme è scattato ieri sera intorno alle 19.23 presso la Situation Room di Napoli, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio. Gli operatori hanno immediatamente tentato di contattare l'ufficio postale ed il collaboratore del direttore ha riferito che due malviventi armati di pistola si erano introdotti nella sede in fase di chiusura ed avevano minacciato i dipendenti, intimando loro di consegnare il denaro.

Di fronte alla risposta di impossibilità a farlo, in quanto il denaro era custodito nei mezzi forti, un malvivente ha colpito con un pugno in viso un impiegato, dandosi poi alla fuga con il suo complice. Gli operatori hanno avvertito le forze dell'ordine territorialmente competenti e richiesto l'intervento del 118. "I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all'avanguardia tanto che nell'ultimo anno sono stati sventati il 58% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia - sottolinea Poste Italiane -Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell'azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 245 uffici postali di Napoli e provincia di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 927 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un'operazione".