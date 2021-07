NAPOLI. «Mi dissocio formalmente dal clan al quale per anni sono appartenuto. Ho deciso di chiudere con la camorra, una realtà che non mi rappresenta più». Vincenzo Brandi, uomo di punta del “sistema” degli Scissionisti di Scampia e presunto responsabile di innumerevoli delitti, traccia un solco netto e invalicabile tra il proprio presente e il proprio passato. Imputato e già condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di Mario Perrotta, il ras del gruppo Abete-Notturno ha infatti deciso cambiare vita.