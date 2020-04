AVELLINO. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 7.35 a Nusco, in provincia di Avellino. Ilsisma è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri. È stao il panico soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Moltissime le telefonate giunte ai vigili del fuoco e molte persone a Nusco, Montella, Lioni e Cassano Irpino si sono riversate in strada. Per adesso non si registrano danni a cose e persone, ma i vigili del fuoco stanno contonuando con le verifiche