Si tratta di Davide Antogiovanni il giovane ragazzo ad aver perso la vita ieri nell’incidente sull’Appia.

Alle 15 circa di ieri pomeriggio il 31enne originario di Fondi, viaggiava sull’Appia a bordo della sua motocicletta.

Improvvisamente, al chilometro 98 della Statale (all’altezza di Terracina) la moto di Davide si è schiantata contro un’auto, guidata da una donna.

Terracina, il tragico incidente sull’Appia

Subito scatta l’allarme, il 118 corre e arrivano gli agenti di Polizia della stradale di Terracina per effettuare i rilievi, assieme agli agenti della Polizia Locale di Terracina.

Purtroppo però, per il giovane Davide non c’è stato nulla da fare: i medici infatti arrivati sul posto hanno solo potuto constatarne la tragica morte.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti per essere ricostruite, la donna nell’altra vettura – invece – non ha riportato ferite gravi.

Sui social stanno tutti piangendo la prematura scomparsa del giovane Davide.

Descritto come un’appassionato di motociclette, e non solo: Davide era anche un bravissimo ballerino, sempre sorridente e amato da molti. Ci stringiamo alla sua famiglia nel dolore.

Terribile incidente in Campania

Incidente a Castellammare dopo Sorrento, aperta inchiesta per la morte a soli 23 anni di Giuseppe Era appena arrivato in ospedale.

I medici stavano facendo i primi esami quando il cuore di Giuseppe si è fermato. Aveva ventitré anni, di professione autista.

La sua moto è finita contro un’auto mentre tornava a casa sulla Statale sorrentina. Il drammatico incidente, intorno a mezzanotte, all’altezza dello stabilimento Bikini. Inutile per lui la corsa in ospedale.

Al pronto soccorso di Castellammare tutti e’ risultato inutile. Troppo gravi le ferite riportate da Giuseppe Iezza nel violento impatto.

Ricoverata al San Leonardo la ragazza che era sulla moto con Giuseppe, in mattinata è stata trasferita all’Ospedale del mare.

La vittima, di Castellammare, viveva nella zona delle Fontanelle a Pompei, come la giovane ferita.

Sconvolti gli amici per la tragedia che li ha investiti, in attesa di ricevere notizie sull’amica, le cui condizioni secondo i medici non sono preoccupanti.

Aperta un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita ad un ragazzo, coinvolte altre due auto nella zona al confine tra Castellammare e Vico Equense.

Al lavoro gli agenti della polizia stradale di Sorrento. Una tragedia per cui la sua famiglia e le persone, che gli hanno voluto bene, sono sotto choc.

Tanti increduli del tragico destino, in queste ore, stanno scrivendo sulla sua bacheca fb messaggi di dolore e cordoglio.