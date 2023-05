NAPOLI. Traffico in tilt al Vomero dopo il rischio di cedimento in una parte della carreggiata di via Luca Giordano, nei pressi dell’incrocio di via Cimarosa nel tratto non pedonalizzato. Immediato l'intervento dei vigili urbani che hanno provveduto a far transennare la strada in attesa di ulteriori accertamenti per valutare l’entità del dissesto. Sul posto ci sono anche i tecnici dell'Abc. Il tutto è nato da una segnalazione da parte della Municipalità di un tombino fognario dissestato. Il che ha reso necessario aprire il cantiere per arrivare al manufatto sottostante lo stesso tombino. I lavori sono andati avanti fino a tarda notte. Le auto sono state dirottate lungo via Cimarosa. Il tutto, afferma in una nota il presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno, con conseguenze immaginabili, considerando tra l’altro che l’episodio si è verificato in un’ora di punta. Una vicenda non nuova, visto che sono diverse le strade al Vomero che si trovano in analoghe condizioni, anche per la mancanza delle necessarie verifiche periodiche e per la carenza d’interventi manutentivi. L’auspicio è che s’intervenga al più presto al fine di ripristinare la viabilità lungo l’importante arteria».