NAPOLI. Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli si sono presentati in Procura, dove il cantante neomelodico è stato ascoltato per circa due ore nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato insieme ad altri sul concerto non autorizzato di piazza del Plebiscito, tenutosi la sera dello scorso 26 marzo, ma registrato all'apposito ufficio del Comune come flash mob. La coppia era accompagnata dall'avvocato Luigi Senese. Il concerto in piazza ha preceduto le nozze, che si sono celebrate il giorno dopo al Maschio Angioino. Oggi in Procura è stato ascoltato anche Claudio de Magistris, fratello del sindaco di Napoli, indagato nello sresso procedimento. Nel registro degli indagati vennero iscritti anche Sarah Terracciano, presidente della Commissione pubblico spettacolo del Comune, e Mafalda Fasanella, componente la segreteria del sindaco e dell'ufficio cinema. Per loro si ipotizza il reato di abuso di ufficio in concorso. Per omissione di atti di ufficio, invece, sono indagati il comandante della polizia municipale del quartiere Chiaia, Sabina Pagnano, il capitano Giovanni D'Ambrosio - che qualche giorno fa, accompagnato dal suo avvocato Bruno Cervone ha sostenuto un interrogatorio fiume dai carabinieri di Posillipo - e altri tre agenti della Polizia Locale.