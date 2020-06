NAPOLI. Continuano i servizi a largo raggio – a qualsiasi ora del giorno e della notte - nelle strade dei quartieri spagnoli disposti dal comando Provinciale di Napoli. I carabinieri della Stazione Quartieri Spagnoli insieme a quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Reggimento “Campania” hanno arrestato per tentato furto in abitazione Nasrat Rafilillah, un 21enne di origine afgana già noto alle forze dell'ordine.

Un cittadino, che abita in Corso Umberto I, è stato svegliato alle prime ore dell’alba a causa dei forti rumori che provenivano dall’appartamento sottostante. Si è affacciato per vedere cosa stesse accadendo e ha visto un uomo in terrazza che stava forzando la porta – finestra. Ha chiesto aiuto ai carabinieri e così, allertati dal 112, i militari hanno trovato l’appartamento indicato dal vicino di casa totalmente a soqquadro. All’interno dell’abitazione nessuno ma c’era qualcosa che non andava: troppo poco il tempo intercorso tra la richiesta d’aiuto e l’arrivo dei Carabinieri. Le ricerche hanno portato il risultato sperato. L’uomo si era nascosto nel terrazzo adiacente e, braccato dai carabinieri, è stato arrestato.

Il 20enne è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se l’uomo sia responsabile anche di altri furti avvenuti in precedenza.