NAPOLI. La giustizia, lenta ma inesorabile, ha fatto il proprio corso e gli ha presentato il conto. A ventiquattro anni di distanza dall’omicidio di cui si è reso responsabile, Emiliano Zapata Misso, ex killer e boss del rione Sanità, è stato arrestato per la condanna definitiva ricevuta per l’assassinio di Tommaso Previtera. Il 43enne, che nel 2017 ha tra l’altro concluso il suo percorso di collaboratore di giustizia, è stato arrestato dalla polizia nel comune di Frosinone, località nella quale risiedeva già da qualche tempo.