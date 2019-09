NAPOLI. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso che Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua nonché primario dell'ospedale napoletano Cardarelli, arrestato su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, affronterà il processo da uomo libero. Difeso dagli avvocati Vincenzo Maiello e Mauro Iodice, Antropoli venne arrestato lo scorso 4 febbraio. Secondo gli inquirenti negli anni in cui è stato sindaco di Capua, tra il 2006 e il 2016, avrebbe garantito l'assegnazione di alcuni appalti alle ditte riconducibili all'imprenditore Francesco Zagaria (già in carcere e anch'egli coinvolto nella stessa in inchiesta), ritenuto organico al clan guidato dal boss Michele Zagaria, di cui non è parente. Il 6 giugno scorso la quinta sezione della Corte di Cassazione annullò (con rinvio a un'altra sezione del Riesame di Napoli) la decisione adottata sempre dal Riesame di Napoli, che il 22 febbraio scorso aveva confermato la misura cautelare in carcerazione per il professionista.