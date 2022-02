Parterre de roi per la 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da sabato 12 a domenica 20 al quartiere fieristico napoletano della Mostra d’Oltremare. Al taglio del nastro inaugurale, previsto alle ore 11.30 sabato 12 febbraio, hanno garantito la presenza i vertici della Camera dei Deputati del Parlamento italiano: il presidente Roberto Fico e il vice presidente Ettore Rosato, ma anche dal Senato hanno confermato la partecipazione i senatori Francesco Urraro e Vincenzo Carbone. Gaetano Manfredi ha assicurato la sua adesione e torna così da primo cittadino al taglio del nastro del Nauticsud dopo aver partecipato nel 2020 in qualità di Ministro dell’Università e Ricerca.

Questa edizione del Nauticsud, che torna dopo due anni di assenza, registra anche il primato della Campania quale migliore regione in Italia per produttività di settore ed immatricolazioni (10.477 contro le 6.377 della Lombardia, seconda) - nel segmento barche da diporto sino a 10 metri - e di regione con la maggiore crescita di fatturato rispetto a altri territori: +8.5% sulla media nazionale del +7.2%. (dati Confindustria).

«Nauticsud è importante vetrina di un settore che rappresenta una rilevante risorsa per il nostro Paese e in particolare per il sud – ha dichiarato Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati -. Nautica significa lavoro, oltre che eccellenza e turismo, come sanno perfettamente gli operatori della Campania che ospita questa rassegna, nata grazie all’ impegno del presidente Gennaro Amato. Qui il comparto occupa quasi 2000 imprese e 15mila lavoratori. Un settore che anche in un anno di crisi ha saputo crescere. Ora bisogna consolidare questi risultati per portare la Campania e Napoli ad essere leader e affinché ciò accada ci vuole un vuole un impegno comune di istituzioni e imprese».

Eppure la nautica campana non gode di tutte le attenzioni che meriterebbe. Se da una parte, infatti, giungono partecipazioni come quella del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, del deputato Catello Vitiello, del presidente dei parlamentari mediterranei Gennaro Migliore, del presidente della BCC Campania, Amedeo Manzo, del direttore di Trenitalia-FrecciaRossa, Pietro Diamantini, tutti attenti allo sviluppo economico e turistico del territorio, dall’altra parte gli organizzatori incassano dalla Regione Campania poca attenzione con la delega a partecipare, per conto del presidente della Giunta on. Vincenzo De Luca, dell’assessore alla Legalità e Immigrazione Mario Morcone.

Tornando al salone nautico, che si sviluppa su oltre 7 padiglioni e le aree scoperte della Mostra d’Oltremare, le novità e le anteprime nazionali ed internazionali in esposizione sono davvero numerose. Anche le aziende di grandi yacht non sono volute mancare, Azimut, Prestige, Rio Yachts e Fiart espongono i loro modelli migliori e la casa partenopea presenta in anteprima mondiale il progetto del P54 di prossima definizione produttiva.

A dimostrazione della considerazione raggiunta dall’evento organizzato da Afina, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica presieduta da Gennaro Amato, basta vedere le scelte effettuate dalle case produttrici mondiali dei motori marini. Yamaha, Suzuki, Honda e Mercury hanno deciso di presentare a Napoli le loro novità in anteprima. Mentre le aziende di gozzi e gommoni sono tutte presenti con le intere gamme di produzione e le loro novità assolute per la stagione 2022.

L’accesso al Nauticsud, con green pass obbligatorio e mascherina ffp2, avverrà da piazzale Tecchio e viale Kennedy. Dal lunedì al giovedì ingresso dalle 12.30 alle 19 mentre il venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 20.30.