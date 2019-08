TORRE DEL GRECO. Controlli straordinari dei carabinieri: un arresto per evasione e una denuncia per contrabbando di sigarette. Sequestrati 12 chili di tabacchi lavorati esteri. I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno arrestato per evasione Vincenzo Di Rosa, 60enne già noto alle forze dell’ordine. Di Rosa, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti il traffico di stupefacenti, è stato sorpreso dai militari in strada in violazione degli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria. Arrestato, Di Rosa è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo. Nell’ambito dello stesso servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione condotta nel veicolo del giovane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12,4 chili di sigarette di contrabbando di varie marche pronte per la rivendita.