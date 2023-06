NAPOLI. Una biblioteca, i lavori di riqualificazione per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano e la richiesta al sindaco di maggiore attenzione per il quartiere. Sono le promesse del ministro Gennaro Sangiuliano ai cittadini di Secondigliano. Ieri nella palestra di viale Schippa, davanti ad oltre trecento persone, il ministro della Cultura ha mandato un chiaro avvertimento al sindaco Gaetano Manfredi nel corso dell’evento conclusivo del suo tour a Secondigliano: «Tornerò a Secondigliano e inviterò il sindaco Manfredi, con cui ho un buon rapporto anche se non è della mia parte politica, a venire insieme a me e assumersi impegni ben precisi su ciò che c’è da fare. A partire dalla biblioteca. Dirò a Manfredi: “esigo, da cittadino e non da ministro, che ci sia una biblioteca”», dice il ministro tra un mare d’applausi. Nel ricordare gli interventi che da ministro della cultura sta operando per Napoli, Sangiuliano aggiunge: «Ogni mese andrò in villa Floridiana per verificare che gli interventi finanziati procedano come devono».

LA GIORNATA. Altra promessa importante fatta da Sangiuliano è quella dell’intervento di riqualificazione per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano,vero e proprio scrigno di arte e cultura, con un ipogeo, considerato tra i più significativi della città per il culto delle anime del purgatorio. La visita in chiesa, accompagnato dall’ex presidente della Municipalità Maurizio Moschetti e dal responsabile area Nord di Fratelli d’Italia Napoli Dario Renzullo, è stata la prima tappa della visita di Sangiuliano. Qui il ministro ha incontrato i fedeli e ha visitato la chiesa guidato dal parroco indiano Kiran Fernandes e dal presidente dell’associazione Cosdam Raffaele Siciliano. Tappa successiva al centro commerciale “La Birreria”, a Miano. Qui il ministro, è stato accolto da Imma Valastro, presidente dell’associazione Ares, e da Gennaro Lanzillo, direttore del Centro Commerciale ” La Birreria”. Nel centro commerciale è stato circondato dall’affetto di tanti ragazzi: era in corso, infatti, un evento di pallavolo under 13 organizzato dall’associazione Ares che si propone di lavorare con ragazzi del territorio, attraverso iniziative aggregative, ludiche, sportive e di sensibilizzazione ambientale. A conclusione della visita l’importante incontro con i cittadini e le realtà sociali del territorio, presso il Centro Sportivo Secondigliano in viale Scippa a Secondigliano. Qui sono intervenuti, tra gli altri, il senatore e commissario cittadino di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, Rosario Loffredo (Capogruppo Fdi alla settima Municipalità),Raffaele Bussi (scrittore), Domenico di Maro (fratello di Vincenzo, medaglia d’oro al valor civile della sanità pubblica), Manuel Fabozzo (Agorà Partenopea) e il padrone di casa Antonio Cino del centro Sportivo Secondigliano.