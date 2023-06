Sembrerebbe sia stato determinato da una caduta accidentale, forse mentre era in sella a un asino, il decesso del dodicenne morto stamattina ad Agerola, in provincia di Napoli. Il ragazzo è stato portato dal nonno in un centro di primo soccorso del Comune dove però i sanitari non hanno potuto fare nulla per lui. La Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha disposto il sequestro della salma in vista dell'esame autoptico: il corpo del 12enne si trova ora nell'obitorio del vicino ospedale di Castellammare di Stabia. Ad occuparsi dell'accaduto sono i carabinieri: i militari stanno effettuando rilievi fotografici nella stalla (che è stata sottoposta a sequestro) dove il ragazzo sarebbe caduto, riportando un pesante trauma alla nuca ritenuto - al momento - la causa del decesso. Saranno anche ascoltati i genitori, sotto choc per la grave perdita. L'obiettivo degli inquirenti è capire se qualcuno ha assistito all'evento e se sono ravvisabili eventuali profili di responsabilità.