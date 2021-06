Dalle 13:10, i vigili del fuoco stanno operando in via Sorio nei pressi dell'aereoporto Allegri di Padova per la caduta di un aereo monomotore leggero, finito fuori pista nei pressi dell’aerea di servizio di un ex distributore.

L’aereo un Beechcraft Bonanza 35 subito dopo l’impatto con un albero ha preso fuoco: deceduto il pilota, come accertato dal personale del Suem.

I vigili del fuoco arrivati con due autopompe, due autobotti e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di turno e dal comandante Cristiano Cusin, hanno spento l’incendio dell’aereo la cui colonna di fumo era visibile fin da lontano. Operazioni tuttora in corso.

L'incidente è avvenuto nei pressi dello scalo Allegri

La vittima è il pilota del velivolo, un 80enne di origini milanesi.

Secondo un testimone, l'aereo da turismo in fase di atterraggio ha effettuato una virata all'ultimo momento, per evitare un condominio, poi si è schiantato contro un albero e infine è caduto

La dinamica dell'incidente

Quanto alla ricostruzione dell'incidente, la dinamica è ancora da chiarire.

L'aereo sarebbe stato in fase d'atterraggio, e forse per un errore nell'avvicinamento, o per un problema tecnico, sarebbe andato lungo, picchiando contro un albero e schiantandosi a terra.

Secondo un testimone, ci sarebbe stata una virata all'ultimo momento, per evitare un condominio, poi lo schianto contro un albero, e infine la caduta.

A pochi metri dal luogo dell'incidente scorre via Sorio, una strada cittadina, molto trafficata.