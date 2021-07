Dramma durante le nozze, Danilo muore stroncato da un infarto. Tragedia a Capaccio Paestum dove un ragazzo è morto durante un matrimonio. La diasgrazia si è consumatanella tarda serata di ieri, venerdì 2 luglio, poco prima della mezzanotte. A perdere la vita – come riportato da InfoCilento – è stato il 22enne Danilo D’Argenio, stroncato da un arresto cardiaco mentre si trovava in un noto ristorante della zona.

Dolore a Capaccio, ragazzo morto durante un matrimonio

Il giovane di appena 22 anni era originario di Avellino e si trovava nel giardino del ristorante quando ha accusa un malore. Si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso dai volontari della Croce Gialla di Agropoli, intervenuti su segnalazione del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Mamma muore in casa per un improvviso malore, le figlie la vegliano per 3 giorni senza chiedere aiuto

Tragedia in Veneto dove una donna ha persp improvvisamente la vita tra la disperazione delle figlie, le quali hanno vegliato la madre morta per tre giorni.

È successo a Mestre dove una donna di 50 anni è morta nella giornata di domenica 27 giugno dopo aver accusato un malore.



Con lei c’erano le figlie – entrambe maggiorenni – che per tre giorni hanno atteso il ritorno del padre da una trasferta di lavoro, vegliando la salma della donna.

Mestre, figlie vegliano la madre morta per giorni

Come riportato da Il Messaggero, è intervenuta l’Ulss che ha dichiarato lo stato del decesso della donna e i medici del 118 confermano la morte per cause naturali.



Non ci sono dubbi, quindi, che spingano a muovere l’autorità giudiziaria a chiedere un’autopsia.

È stato informato anche il marito della donna che, però, era fuori per lavoro (a Treviso) e non poteva rientrare a casa.

Incidente a Mestre, investita una ragazza

È successo oggi nel tardo pomeriggio a Mestre. Sul posto la polizia locale e i soccorsi del Suem 118