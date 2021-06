Dramma per una bimba di Sassari di appena 5 mesi che lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Gaslini di Genova in seguito al principio di soffocamento provocatole da un sacchetto di plastica che, per cause che accerterà l'inchiesta della Procura, le ha cinto la testa fino a impedirle di respirare.

L'incidente

L'incidente, riferito dal quotidiano La Nuova Sardegna, risale ad alcuni giorni fa. A trovare la bimba riversa nel suo lettino è stata la madre, che avrebbe tentato di rianimarla prima di attivare i soccorsi. Trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'Aou di Sassari, la piccola è stata trasferita a Genova. I genitori sono intanto finiti sotto inchiesta.

Dramma sfiorato: bimbo di sei anni salvato dal bagnino



L'incidente balneare è avvenuto ieri pomeriggio nella piscina di Wetzikon.

Dramma sfiorato ieri pomeriggio alla piscina di Wetzikon (ZH). Un bimbo di soli sei anni, che si trovava esanime in fondo all'olimpionica, è infatti stato salvato dalla prontezza di riflessi del bagnino, che si è immediatamente tuffato in acqua, issando il corpicino a bordo vasca.

Qui il bagnino, assistito da altre tre persone, ha subito fatto la rianimazione cardiopolmonare del piccolo, che in quel momento non respirava autonomamente. Dopo qualche interminabile istante di paura, però, il bimbo è riuscito a espellere una grande quantità d'acqua e a respirare. Il piccolo è stato in seguito trasportato all'ospedale da un elicottero.