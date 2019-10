CASTELLAMMARE DI STABIA. Si sta attivando la Farnesina per rimpatriare la salma della ragazza stabiese morta in un incidente in Sud Africa, dove si trovava per partecipare a un matrimonio. Manuela Ghezzi aveva soli 34 anni. Era la figlia di Ida Scarpato, insegnante, ex consigliera comunale di Castellammare di Stabia, leader storica di An e della destra cittadina. Ancora non si conoscono i particolari della tragedia che ha lasciati sgomenti tutti gli stabiesi. Anche il sindaco, Gaetano Cimmino, ha espresso cordoglio e profondo dolore per il dolore che ha investito la famiglia della giovane Manuela. L'Ambasciata italiana indaga sull'accaduto.