Tragedia in spiaggia, precisamente in uno instabilimento balneare Tamanaco, nei pressi dei Grandi Alberghi dove è morto un uomo davanti ai bagnanti .

I soccorsi

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dai bagnini della società Angeli del Mare e poi le manovre di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto con un'ambulanza e che a lungo gli ha praticato il massaggio cardiaco. La vittima sarebbe già stata identificata.

Come racconta il Messaggero, in spiaggia raccontano che l'uomo stava nuotando e non si sa cosa possa essergli successo.

La dinamica

Sono dunque ancora da appurare le cause del decesso, se si sia trattato di annegamento o se la causa primaria sia stata un malore. Il corpo della vittima è adagiato sull'arenile, davanti agli ombrelloni, in attesa dell'arrivo del pm di turno da Pescara. Grande sgomento da parte di tutti i presenti e del personale dello stabilimento e di quanti hanno assistito alla scena dagli stabilimenti balneari vicini. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano. In Abruzzo è la prima tragedia in spiaggia per l'estate 2021.

Tragedia a Pordenone

Tragedia a Pordenone dove è stato tovato morto nel sonno, probabilmente a causa di un malore, Francesco Populin. L'uomo aveva appena 35 anni, abitava a Pasiano di Pordenone e lavorava nel distributore di benzina del paese, che aveva ammodernato grazie alla sua passione per la tecnologia, con il papà Alfio, storico proprietario del distributore di carburanti in via Roma.

La drammatica scoperta

Francesco Populin è statotrovato privo di vita, a letto, dalla mamma, che era entrata in camera e dargli e la colazione che gli aveva preparato come tutte le mattine. Francesco, però, non rispondeva.

Inutile a corsa del 118, purtroppo.