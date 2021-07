Tragedia in stazione, 14enne investita e uccisa da un treno

E' accaduto in stazione via di Salone. La ragazza è morta sul colpo Una 14enne è stata travolta da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Salone, Roma, a pochi passi dal campo nomadi dove viveva. E' successo intorno alle 21.40 di ieri. Inutili i soccorsi prestati sul posto, la ragazza è morta sul colpo. Impegnati nelle indagini gli agenti della Polf.

Tragedia in garage: Giuseppe muore schiacciato dal trattore, aveva 58 anni

Si è consumata ieri sera la tragedia a Caronia, dove un uomo è morto schiacciato da un trattore. La vittima è il cinquantottenne Giuseppe Ricciolino, che in base ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri è rimasto schiacciato da un trattore. L'uomo, originario del paese nebroideo e rientrato per una breve vacanza, avrebbe aiutato un amico a sollevare il mezzo mediante una pompa idraulica. Ma lo strumento avrebbe ceduto, causando la caduta del trattore, che ha schiacciato il 58enne, non lasciandogli scampo.

Si sporge dal balcone mentre pulisce casa: Felicetta precipita nel vuoto e muore

E' precipitata dal balcone di casa mentre puliva un tappeto. Un volo terribile che non ha lasciato scampo ad una insegnante di sostegno di 59 anni.

L'incidente si è verificato questa mattina a Gessopalena (Ch).

La maestra era impegnata in lavori di pulizia domestica, quando si è sporta troppo dalla ringhiera ed è precipitata per diversi metri, battendo alla fine la testa.

Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118, arrivati anche con l'elicottero.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano

Lascia il marito e due figli

dopo essere precipitata dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Gessopalena, in provincia di Chieti, mentre batteva un vecchio e pesante tappeto. Lo riporta Il Messaggero.

Si è sporta ed è precipitata nel vuoto. E' deceduta in pochi minuti. Lascia il marito e due figli, un ragazzo e una ragazza. Indagano carabinieri di Torricella Peligna e della compagnia di Lanciano.

Tragedia a lavoro: Vincenzo muore a 29 anni

Vincenzo Billeci è morto dopo 10 giorni di agonia a 29 anni, figlio del maresciallo Filippo Billeci, comandante della stazione di Battaglia Terme.

La tragedia il 9 luglio scorso il giovane si era accasciato a terra nello stabilimento della Komatsu di Este (Padova), di cui era dipendente, colpito da un attacco cardiaco.

Vincenzo Billeci stava lavorando alla catena di montaggio quando, intorno alle 13, si è sentito male. Lo riporta Il Gazzettino.