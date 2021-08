Drammatico incidente sul lavoro in Provincia di Modena, dove una donna è morta dopo essere rimasta incastrata in una macchinario.

La vittima è una quarantenne. Inutili i tentativi dei soccorritori.

Il caso di cronaca ricorda tragicamente quello di Luana D’Orazio, la ragazza di appena ventidue anni morta dopo essere rimasta incastrata in un orditoio in un’azienda situata in Provincia di Prato.

Chi era la vittima

La vittima è una donna di 40 anni, Laila El Harim che ha perso la vita la mattina di martedì intorno alle 8.30.

Laila è morta in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda Bombonette, uno scatolificio di Camposanto, nella Bassa Modenese, che si occupa di packaging e lavorazione della carta.

La vittima, originaria del Marocco e residente da tempo in Italia, sarebbe rimasta incastrata in un grosso macchinario, una fustellatrice.

Residente nella Bassa Modenese, la donna lascia una figlia di quattro anni e il compagno.

Incidente sul lavoro, morta una donna

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una quarantenne, sarebbe rimasta incastrata in un macchinario dell’azienda nella quale lavorava. L’azienda in questione si trova a Camposanto, in Provincia di Modena.

Per la precisione la donna sarebbe rimasta incastrata in una fustellatrice. Si tratta di un macchinario che viene utilizzato per fare tagli e pieghe.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

La quarantenne è morta a causa delle gravissime ferite riportate.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Si lavorerà anche per ricostruire le cause della tragedia. Gli inquirenti valuteranno se nell’azienda erano rispettati e osservati i protocolli per la sicurezza sul lavoro.

Al termine degli accertamenti da parte degli inquirenti sarà possibile stabilire se ci siano responsabilità personali nella morte della donna oppure se si sia trattato semplicemente di un incidente.