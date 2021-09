Tragedia in una casa di riposo di Borgaretto, frazione di Beinasco, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita perché soffocato da un boccone di un croissante.

Il 70enne stava facendo colazione quando è accaduto il drammatico incidente.

L'uomo, era ospite della casa di riposo San Vincenzo di Borgaretto, secondo le prime ricostruzioni avrebbe ingurgitato troppo velocemente il croissant. S

Prontamente sono intervenuti gli operatori della casa di riposo applicando le manovre salvavita. Sul posto è giunta anche un'ambulanza, ma l'equipe medica non è riuscita a salvare il paziente

Muore soffocato da un boccone di carne, Stefano aveva solo 35 anni

Dramma per una famiglia di Modena. Un imprenditore 35enne, Stefano Milani, è morto mentre si trovava a tavola, a quanto pare soffocato da un boccone di carne. La vittima era molto nota a Pavullo, la famiglia infatti gestisce il ristorante ‘Lago Ponte Vecchio’ di Olina.

Il giovane, amante della pesca sportiva, domenica aveva raggiunto Barberino proprio per partecipare a una gara. Dopo la pesca si era fermato con amici a pranzo ed è al ristorante che si è consumata la tragedia.

I soccorsi

Inutile il tempestivo soccotso dei sanitari del 118, il giovane è deceduto davanti agli amici. Ora si attende l'esito dell'autopsia, ma dalle prime ricostruzioni pare che la morte sia legata al soffocamento provocato da un boccone di cibo.

La vittima

Socio dell'associazione pesca sportiva Lago Azzurro di Baiso, viene ricordato così dalla società: 'Annunciamo con dolore la prematura dipartita del caro socio Stefano Milani. Millo era spontaneo. Millo era un sorriso. Millo era un amico. Mancherai a tutti quanti. Un ultimo saluto dai tuoi soci e amici pescatori'.

Le indagini

