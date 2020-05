NAPOLI. Un 17enne morto e un 30enne ferito in circostanze ancora da chiarire nel Napoletano. Alle 4 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è giunta un'Audi Q3 con a bordo un 30enne, Carlo L., di Castellammare e residente a Pimonte, e N.M., 17 anni, anch'egli nato a Castellammare e residente a Pimonte, entrambi con ferite da punta e taglio. Il 30enne è stato subito portato in sala operatoria, mentre per il 17enne i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare.