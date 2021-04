Dramma all’alba: auto si ribalta, muore giovane

Schianto all'alba, muore giovane di 35 anni a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Drammatico incidente stradale alle prime luci del mattino.

Un ragazzo ha perso la vita a bordo della sua utilitaria lungo via Macedonia.

A riportare la notizia è Laprovinciaonline.info, che ha mostrato un video in diretta dal posto.

Tragedia sulle strade della provincia

Originario di Striano, è deceduto in un incidente stradale avvenuto alle 5 di questa mattina a Somma Vesuviana.

Stando a quanto riferito da “Il Mediano” il 35enne viaggiava lungo via Macedonia ed era alla guida della sua Daewoo Matiz che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere dell’auto ma per il giovane purtroppo non c’era già più nulla da fare.

Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso.

Purtroppo, però, i sanitari del 118, arrivati poco dopo, hanno potuto solo constatare il decesso del 35enne

I residenti della zona lamentano da tempo le condizioni disastrose del manto stradale, che potrebbero aver contributo a provocare l’incidente.

Schianto sulla Provinciale, orefice di 50 anni gravemente ferito

Drammatico incidente ieri mattina sulla Strada Provinciale Marcianise-Orta di Atella: un orefice di 50 anni, originario di Frattamaggiore, è infatti rimasto gravemente ferito.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 10. L’uomo stava rientrando nella città atellana dopo essere stato per delle commissioni nella zona industriale di Marcianise dove sorge il polo orafo. Nell’impatto il gioielliere ha riportato contusioni molto serie.

E’ stato immediatamente disposto il trasferimento del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa dove è giunto in condizioni gravi: la prognosi al momento resta riservata.

Adesso si sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto come sfortunato protagonista l’orefice di Frattamaggiore.

Il 1 aprile altro terribile dramma in Campania

Schianto mortale oggi in via Fusaro a Bacoli, dove è morto un centauro 27enne. Secondo quanto ricostruito, Giuseppe Somma era in sella alla sua moto e si stava dirigendo verso Cuma quando si è imbattuto in prossimità della sua abitazione in una vettura che si immetteva da una traversa su via Fusaro. L'impatto è stato inevitabile e per il giovane, sebbene indossasse il casco, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto agenti della municipale e i carabinieri di Bacoli e Pozzuoli. Sono in corso rilievi ed accertamenti da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto il magistrato ha disposto il sequestro della salma per l'esame autoptico. Sequestrati anche l'auto e la moto.

La morte di Giuseppe Somma, molto conosciuto in città, ha sconvolto la comunità flegrea. Per il giorno dei funerali, che non sono ancora stati fissati, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha proclamato il lutto cittadino.

«È un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio – ha scritto il sindaco di Bacoli su Facebook – che, poche ore fa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mi stringo, da sindaco, e da padre, al dolore della mamma, del papà, della famiglia tutta, degli amici. Nel giorno dei funerali, interpretando il sentimento di sofferenza che sta segnando tutta la nostra comunità, sarà proclamato il lutto cittadino. Siamo vicini a chi soffre, con il silenzio e la preghiera».