Tragedia a Qualiano, si è spento nella notte Gennaro Nappa.

Il giovane ragazzo aveva appena 16 anni.

Genny non ce l'ha fatta, vittima di un tremendo incidente, avvenuto ieri sera in via Campana a Qualiano.

La tragedia

Gennaro era in auto assieme a Domenico Fragalà, 19 anni, che era alla guida e Manuel Guerriero, 18 anni, seduto al lato passeggero.

“Abbiamo sentito rumori fortissimi simili a fuochi d’artificio.

A quel punto siamo scesi in strada ed abbiamo visto cosa fosse successo”.

Queste le parole dei residenti, i primi ad accorrere sul luogo dell’impatto e che hanno cercato prestare soccorso ai tre giovanissimi contattando subito il 118.

I soccorsi

Il 16enne, stando ai racconti fatti dai presenti, sarebbe stato ricoverato immediatamente al Cardarelli ma il suo cuore avrebbe smesso di battere poco dopo.



In condizioni gravi ma non in pericolo di vita gli altri due.

La dinamica

I giovani viaggiavano a bordo di un’Audi A1 che si è ribaltata dopo aver colpito prima una Fiat Panda, con a bordo una donna uscita illesa dall’incidente, poi un’Opel Zafira, parcheggiata non lontano da un’edicola.

Erano in direzione “Ponte di Surriento”, la dinamica appare ormai chiara.

L’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi ha tentato di sorpassare la Fiat Panda ma l’ha urtata sulla fiancata, capovolgendosi così più volte e impattando sull’Opel Zafira che era parcheggiata.

Poi si è ribaltata più volte finendo la propria corsa alcuni metri più avanti.

Le indagini

Al vaglio dei carabinieri della stazione locale le telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che potrebbero aver ripreso le fasi dell’incidente.

Altra tragedia in Campania

Addio a Silvia Volpe. Era ricoverata da un mese, non aveva nessuna malattia pregressa

Addio alla professoressa Silvia Volpe, era positiva al Covid.

La donna ha lottato contro il virus per oltre un mese all’ospedale di Pescara. Ieri però la triste comunicazione.

L’addio alla professoressa Silvia Volpe

A riportare la notizia è Il Messaggero. Silvia si è arresa al virus.

La triste notizia si è immediatamente estesa tra i colleghi della scuola, l’istituto Misticoni Bellisario dove insegnava Discipline Grafiche e Pittoriche.

La donna aveva 58 anni e nessuna malattia pregressa.

La preside Raffaella Cocco la ricorda come “una persona affabile, sincera, semplice, un’eccellente lavoratrice, amata da studenti e colleghi, aveva classi sia al Bellisario che al Misticoni.

Era molto legata alla nostra scuola che aveva frequentato da studentessa per poi tornarvi da docente qualche anno fa”. I professori e il personale dell’istituto hanno seguito con apprensione e speranza la malattia della Volpe

Federica Vicino, insegnante di italiano, ricorda l’ultimo incontro con la collega.

“Avevamo fatto una chiacchierata prima che si tornasse in Dad due mesi fa, lei era sempre così dolce e conquistava con la sua umiltà.

Pochi giorni dopo si è ammalata.

Ultimamente avevamo appreso di un miglioramento e credevamo che l’avremmo rivista presto, non immaginavamo finisse così.

A Silvia volevamo tutti bene, anche gli studenti che hanno proposto l’intitolazione di un’aula alla sua memoria”.

L’ultimo saluto all’insegnante, le condoglianze al marito Nicola e alla figlia Marta oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Francavilla al Mare.