Ennesimo tragedia sulla strada del mare in Salento, dove si è verificato un tremendo incidente . Ancora una vittima vittima che si aggiunge alla lista che questa estate si è allungata giorno dopo giorno.

La vittima

Si tratta di Alessio Beccarisi, 33 anni nei prossimi mesi. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, pare abbia perso il controllo della sua moto o si è trovato davanti qualche ostacolo e si è schiantato, intorno alle 23.30 di ieri, sulla provinciale 90, la strada che collega Galatone a Santa Maria al Bagno.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma è stato tutto inutile. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro dalla vittima.

Sangue sulla strada, Silvia muore a soli 22 anni in uno spaventoso frontale

Sangue sulla strada, si chiamava Silvia Berlanda e aveva 22 anni, ed è la vittima del tragico frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Ton, sulla ex statale 43, in località Ceramica.

La vittima

La ragazze era di Denno e stava guidando la sua Opel Corsa quando, per motivi che ancora non sono chiari, si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo Giulia che procedeva in senso opposto.

La ricostruzione dell’incidente

Dai primi rilievi, pare che Silvia Berlanda stesse rientrando a casa quando dalla corsia opposta stava scendendo l’Alfa del 51 enne di Cles. La vettura avrebbe effettuato una improvvisa invasione di corsia che ha causato il terribile frontale distruggendo entrambi le macchine.

Si schianta con l'auto, e muore a 29 anni: Nicolas lavorava per Amici di Maria De Filippi

Tragedia nel Frosinate dove ,un ragazzo di nome Nicolas Lorenzo Vona è morto in un tragico incidente. Il 29enne lavorava con le reti Mediaset, era impegnato come tecnico nelle riprese dei programmi Amici e Uomini&Donne di Maria De Filippi.

La vittima

Nicolas, originario di Arpino, stava percorrendo la strada provinciale che collega Girone all'ex statale 82 nel Frosinate quando ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi poco prima del bivio.

Il giorno dell’incidente il giovane, aveva òavorato, apppunto, come tecnico nelle riprese del programma Amici di Maria De Filippi, poi era andato alla festa di laurea della cognata a Vano Scaffa.

Dopo aver salutato tutti, si era messo in viaggio per tornare a casa. La tragedia è avvenuta nella notte, intorno alle 2.

La dinamica

Adesso tocca agli investigatori e alla polizia stradale ricostruire la dinamica dell'incidente, cosa potrebbe aver causato la tragedia. Le ipotesi al vaglio sono un malore alla guida o una disattenzione.

Il mondo del web si è stretto intorno al dolore della famiglia di Nicola. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social del 29enne, ragazzo molto conosciuto ad Arpino .