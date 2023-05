NAPOLI. Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli– Capodichino e personale della Polizia Municipale - Unità Operativa Aeroporto, Unità Operativa Turistica e Unità Operativa Secondigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 195 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllati 90 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica, per aver circolato con vettura NCC (noleggio con conducente) sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (CAP) e per inottemperanza alle norme della licenza del servizio taxi.