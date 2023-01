Un 48enne è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un'auto a Quarto, in provincia di Napoli. L'incidente è avvenuto in via Dante Alighieri. Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria auto, ha investito il 48enne, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli. La salma è stata portata al Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia.