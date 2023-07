Un uomo di 70 anni è stato investito nella tarda serata di ieri da un 17enne in sella a uno scooter a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 70enne è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Dante, a Giugliano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.