CAIVANO. Un 41enne originario di Giugliano in Campania, Luciano Verolla, è morto sulla Statale 7 Bis dopo essere stato investito e ucciso da un’auto dopo che era sceso dalla propria vettura: non si sa se a causa di un problema al mezzo o dopo un tamponamento.

Il 41enne è stato centrato da un’altra auto e per lui non c’è stato nulla da fare. Il tragico incidente è avvenuto al chilometro 29,700 della strada statale 7 bis “Terra di Lavoro”, all'altezza di Caivano. Dopo il sinistro, la carreggiata in direzione Nola, è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo dell’A1, poco distante. Sul posto si sono portate le ambulanze e le forze dell’ordine, oltre a personale delle squadre Anas con il traffico che è andato in tilt.

Si è proceduto all’effettuazione di tutti i rilievi sul posto per cercare di risalire all’esatta dinamica dell’incidente, mentre il traffico è stato dirottato verso l’uscita dell’Autostrada A1, in attesa che la carreggiata in direzione Nola potesse tornare agibile. Una nuova tragedia, quindi, sulla Strada statale 7 bis, tristemente nota proprio per l’elevato numero di incidenti, spesso mortali, che avvengono lungo di essa. Pochi giorni fa, infatti, un’automobile era rimasta coinvolta nello scontro tra due tir finendo per essere schiacciata: l’uomo alla guida della vettura, rimasto incastrato tra le lamiere, aveva perso la vita.