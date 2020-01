NAPOLi. Se a Natale la tregua è stata rispettata, a Capodanno e alla Befana no. Come avevamo ipotizzato, è sempre difficile sbilanciarsi perché a Napoli città qualunque pax di camorra è labile per definizione. Così, anche nelle ultime 36 ore ci sono state altre sparatorie: ben quattro tra i Quartieri Spagnoli, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Gianturco.