Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei. La terra ha tremato alle ore 14,46 di oggi, come rilevato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. La scossa di magnitudo 2.4 si è sviluppata alla profondità di 2,6 chilometri con epicentro in via di Pozzuoli a Bagnoli.

Il sisma è stato avvertito anche in diversi quartieri napoletani.