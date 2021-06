Tragica scoperta all’interno del teatro Bellini, dove è stato trovato senza vita il corpo di Elvira Carpentieri, artista dell’Accademia di recitazione “Bellini Tearo Factory”. Il macabro rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Il macabro rinvenimento

Come racconta Il Meridiano News, la giovane sarebbe morta per soffocamento.

Le forze dell’ordine l’hanno trovata impiccata. Tutti i tentativi di rianimazione da parte del 118 di Napoli sono stati inutili. Elvira era già deceduta.

Le cause della morte

Ora gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte e si batte la pista del gesto volontario, ma non si escludono altre ipotesi.

La dinamica

In queste ore andrà ricostruita l’esatta dinamica dei fatti e gli spostamenti della 22enne prima del decesso. Le telecamere di videosorveglianza della struttura teatrale di via Conte Di Ruvo potrebbero essere d’aiuto.

Ragazza muore precipitando dal balcone

Dramma nelle prime ore del pomeriggio a Cava de’ Tirreni: una ragazza è deceduta dopo essere precipitata dal balcone in via Onofrio Di Giordano

Tragedia nella giornata odierna a Cava de’ Tirreni: una giovane ragazza – ancora sconosciute le sue generalità – è deceduta nelle prime ore del pomeriggio.

Come riporta RTC Quarta Rete, la vittima sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione in via Onofrio Di Giordano, schiantandosi al suolo e morendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso con la Croce Rossa giunta tempestivamente sul posto per cercare di rianimare la ragazza.

Sul posto anche Polizia e Carabinieri per cercare di fare luce su questa drammatica fatalità. Dolore nella comunità per questa tremenda notizia.