Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel messinese, nella stessa zona in cui è scomparsa lunedì scorso Viviana Parisi, la dj di 43 anni con il suo bambino di 4 anni. Il marito avrebbe riconosciuto, secondo quanto apprende l'Adnkronos, alcuni gioielli della moglie ma anche dei vestiti e le scarpe. Ma gli inquirenti non si sbilanciano al momento. Il corpo è stato devastato dagli animali selvatici e dunque è irriconoscibile. Sul corpo sarà eseguito l'esame del Dna per risalire alla sua identità. La donna è scomparsa da lunedì pomeriggio, dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce.

E' stata rintracciata, intanto, la 43enne che la notte scorsa si era allontanata dalla sua abitazione Castel di Lucio, sempre in provincia di Messina, lasciando il cellulare per non essere individuata. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione, a pochi giorni da quella di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele. La donna di Castel di Lucio, mamma anche lei, era a casa di un'amica a Sant'Agata di Militello ed è in buone condizioni di salute.

A ritrovare il cadavere sono state le unità cinofile dei Vigili del Fuoco in un bosco. Da giorni pompieri, Protezione Civile, Polizia e Carabinieri sono infatti impegnati nelle ricerche con l’aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni e elicotteri. Nel mentre sui social network e sulla stampa si sono moltiplicati gli appelli da parte de familiari che invocano il ritorno a casa di Viviana.

Secondo le prime informazioni la donna ritrovata in stato di decomposizione indosserebbe un paio di pantaloncini bianchi e un paio di scarpe bianche, ma ha il suo volto è talmente sfigurato da impedirne un immediato riconoscimento. I Carabinieri stanno pertanto cercando di risalire all’identità della donna trovata precisamente sotto l’autostrada Palermo-Messina.

Come precedentemente detto, le autorità stanno cercando tre persone nella medesima zona, motivo per cui è difficile fare ipotesi sull’appartenenza del cadavere.

Oltre alla dj e a suo figlio, c’è anche un’altra donna di 43 anni scomparsa venerdì 7 agosto 2020 da Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia.