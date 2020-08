Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, nel messinese, nella stessa zona in cui è scomparsa quattro giorni fa Viviana Parisi, la donna di 43 anni con il suo bambino di 4 anni. Gli investigatori che hanno rinvenuto il corpo non si sbilanciano perché il corpo sembra sfigurato. La donna è scomparsa da lunedì pomeriggio dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce. Proprio ieri è stata denunciata la scomparsa di un’altra donna nel messinese. Quindi gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità del cadavere.

Trovato cadavere di una donna a Caronia

A ritrovare il cadavere sono state le unità cinofile dei Vigili del Fuoco in un bosco. Da giorni pompieri, Protezione Civile, Polizia e Carabinieri sono infatti impegnati nelle ricerche con l’aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni e elicotteri. Nel mentre sui social network e sulla stampa si sono moltiplicati gli appelli da parte de familiari che invocano il ritorno a casa di Viviana.

Secondo le prime informazioni la donna ritrovata in stato di decomposizione indosserebbe un paio di pantaloncini bianchi e un paio di scarpe bianche, ma ha il suo volto è talmente sfigurato da impedirne un immediato riconoscimento. I Carabinieri stanno pertanto cercando di risalire all’identità della donna trovata precisamente sotto l’autostrada Palermo-Messina.

Come precedentemente detto, le autorità stanno cercando tre persone nella medesima zona, motivo per cui è difficile fare ipotesi sull’appartenenza del cadavere.

Oltre alla dj e a suo figlio, c’è anche un’altra donna di 43 anni scomparsa venerdì 7 agosto 2020 da Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia.