La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo e una donna di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza del gip del Tribunale di Matera, in un'indagine coordinata dalla Procura della città lucana. Sono ipotizzate e contestate otto tentate truffe, aggravate, ai danni di altrettanti anziani, contattati per telefono con i consueti pretesti utilizzati per entrare in casa e farsi consegnare denaro oppure oggetti preziosi. Le attività sono state condotte dagli agenti della squadra mobile.